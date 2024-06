L'hostaleria de la Massana se suma al Festival d'Astronomia

El poble d’Arinsal serà el punt neuràlgic de la segona edició del Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa. A banda de la programació pròpia de l’esdeveniment, els restaurants del poble s’han sumat a la iniciativa, preparant menús, postres o còctels especials.

El cònsol menor, Roger Fité, ha agraït la participació del sector de la restauració: “Gràcies a la col·laboració dels restaurants, oferim un plus al festival, proposant un bon pla a les persones que vinguin a l’apagada de llums, que podran passar el dia al poble d’Arinsal".

L’acte central del festival serà l’apagada de llums d’Arinsal i tindrà lloc a les 23.00 h, per permetre una observació òptima del cel, ja sigui a ull nu o participant a les observacions amb telescopis instal·lats a l’aparcament del Surf. També hi haurà una ruta per les constel·lacions i la seva mitologia a la zona esportiva. L'adminitració parròquial ha informat que per poder-hi participar es pot adquirir la polsera solidària al web de visitlamassana.ad per un cost d’1 €.

El festival donarà el tret de sortida divendres, 28 de juny, amb una observació familiar i una sortida de fotografia nocturna. Des del Comú remmarquen que per participar a les diferents propostes és indispensable disposar de la polsera i que ja hi ha algunes activitats amb les entrades exhaurides.

El matí de dissabte es dedicarà a les conferències científiques per descobrir la bellesa de l’univers i submergir-nos en el sistema solar. Aniran a càrrec de l’astrofotògraf i divulgador astronòmic, Aleix Roig, la directora de la Fundació Starlight, Antonia Varela, i l’enginyer aeronàutic i investigador, Miquel Sureda.

Al migdia es farà una observació solar, a la plaça, amb aperitiu i actuació d’Ishtar Ruíz. També hi haurà tallers infantils, tant al matí com a la tarda.

L’astroturisme s’ha convertit en un dels pilars de la Massana, tant pel que fa a l’oferta turística com pel que fa a la part més divulgativa i de descoberta del cel fosc. La Massana disposa de la doble certificació de Destinació Turística i Reserva Starlight Recordem des del gener del 2023, que acredita un cel fosc de qualitat, cosa que ha situat la parròquia dins el mapa internacional dels millors llocs per observar el cel nocturn.