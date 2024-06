Els àrbitres internacionals de la FAF obtenen el certificat VAR

Ara, amb la certificació VAR, impulsada pel Comitè Tècnic Espanyol, els àrbitres de la FAF opten a més i millors assignacions en partits internacionals per part de la UEFA. També, a nivell local, el Comitè Andorrà s’avança a una possible implementació del VAR a les Lligues Andorranes.

Aquest últim capítol culminava dues primeres etapes en les quals els col·legiats van començar a formar-se en una primera part teòrica de 15 hores que es va fer per via telemàtica. Després, en la segona etapa, es van haver d’enfrontar al simulador, aplicant tots els coneixements adquirits prèviament.

Es tractava de la tercera i última etapa d’una formació que es va culminar amb situacions reals de partit dins el marc de la MADCUP, prestigiós torneig de categoria juvenil. La competició va tenir lloc a Alcalá de Henares i va comptar amb la presència dels àrbitres de Primera RFEF que la temporada vinent xiularan a la LaLiga Hypermotion. Juntament amb els àrbitres de la FAF, van haver d’aplicar sobre el terreny de joc tots els coneixements adquirits des de l’inici de la formació, tant en el rol d’àrbitre VAR com d'AVAR.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació