Caldea estrena 'rebranding' i presenta la seva transformació

Una nova realitat futurista i transformadora és el que li espera al balneari i SPA de Caldea de cara als anys vinents. Així és com ho ha volgut transmetre i definir el seu director general, Miguel Pedregal, en un acte de renovació de la marca que ha tingut lloc a les pantalles de la Sala 2 dels Cinemes Illa Carlemany. Una estrena amb magnificència, la qual ha presidit i donat la benvinguda la presidenta del Consell d'Administració de Caldea i, al mateix temps, cònsol major de la parròquia d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili.

Després de la benvinguda, ha pres la paraula Pedregal, el qual ha assenyalat en primera instància la facturació creixent i positiva que ha experimentat el centre termal en els últims 10 anys: passant dels 10 milions d'euros el 2013, fins als prop de 22 milions el curs passat. Al mateix torn, ha destacat els 200 treballadors que operen i coordinen a l'edifici, així com ha celebrat amb orgull els més d'11 milions de visitants d'arreu del món que ja han freqüentat les instal·lacions termals.

D'altra banda, pel que fa al pla de transformació i renovació del balneari, Pedregal ha sostingut primerament la importància que tindrà aquest canvi en el panorama nacional i la consegüent millora al país, donant-li a aquest una nova faceta avantguardista i atribuint a Caldea com la marca referent del Principat. Seguint en aquest punt, el director general de l'SPA ha expressat que l'experiència welness del balneari serà "d'un altre nivell" un cop s'hagi dut a terme la remodelació completa de la infraestructura. A això, ha afegit que la revolució del balneari "vindrà marcada per una revitalització dels espais i una redefinició de l'estratègia de marca".

Quant a les xifres del benefici brut de l'explotació (EBITDA), Pedregal ha ressaltat que de cara als pròxims cinc anys (2028) "Caldea té previst créixer fins a arribar als 9.000 milions d'euros". D'altre costat, el director general ha manifestat que la reconstrucció de la gran llacuna tindrà lloc aquest estiu i que, alhora, també està previst construir un pont al riu i un hotel a la Torre pel 2026. La inversió total per a la reforma del projecte, recalca Pedregal, serà d'uns 30 milions d'euros.

El director general de l'establiment termal ha conclòs la seva intervenció assegurant que el nou lema de la corporació serà "la fluïdesa i el moviment i el deixar-se fluir per l'experiència", així com el predomini del minimalisme i el contrast com a idea principal de la nova estructura. També ha fet èmfasi en el fet d'enfocar la gran llacuna com a la icona principal d'aquesta nova transformació, i que a l'agost es té previst la seva entrega i culminació.

Per acabar, ha intervingut la directora de màrqueting de Caldea, Patricia Garcia, la qual ha lloat el canvi de marca per ser els abanderats del país i "fer-se més grans i forts". A més, ha manifestat que el centre termal es desfarà de totes les sub marques atribuïdes fins ara per donar un paper més important a la corporació. En el tema del disseny, Garcia ha remarcat que el nou color és més elegant i que s'ha canviat el logotip per donar "una major versatilitat comunicativa", sent així més moderna i simbolitzant la fluïdesa d'una experiència accessible per a tothom.