Reconeixement als joves que treballen per la salut mental

Els Ministeris de Salut, Afers Socials i Cultura, Joventut i Esports han decidit reconèixer una desena de joves del país que durant l’any passat van realitzar treballs relacionats amb la salut mental als seus centres educatius. L'acte s'ha enmarcat dins de la sèrie d'accions que promou el Pla Integral de Salut Mental d’Andorra, el qual es va aprovar durant la passada legislatura i que recull una sèrie d’accions per promoure que els agents socials, civils i públics duguin a terme accions que facilitin la inclusió social de les persones amb problemes de salut mental.

Durant l’acte, celebrat aquesta tarda a l’Edifici Administratiu del Govern, la ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat que “els joves són els qui millor coneixen les dificultats, emocions i reptes, que el seu col·lectiu experimenta avui en dia i per aquest motiu, s’ha volgut donar tot el protagonisme que es mereix la seva implicació i el seu esforç per promoure la salut mental i així mateix lluitar contra l’estigma. Aquests premis volen ser un reconeixement al fruit del treball d’aquests joves, per una societat en la que tots sumem.”

Les ministres Helena Mas i Mònica Bonell han estat les encarregades d’atorgar el reconeixement als joves: entrades pel concert de David Guetta que se celebrarà a Andorra el pròxim 30 de juny. A l’acte també hi han estat presents l'Associació en Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA) i l’Associació de Famílies per la Salut Mental (AFMA), amb les quals els joves van col·laborar el 2023 per poder dur a terme els seus projectes.