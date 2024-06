El comú d'Ordino instal·larà unes grades a la plaça Major durant la Revetlla de Sant Pere

Ordino tornarà a acollir la tradicional Festa Parroquial de Sant Pere, que enguany se celebrarà el divendres 28 i el dissabte 29 de juny. La novetat d'aquesta edició, tal com ha explicat el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, durant la presentació de l'esdeveniment, serà el fet de potenciar la plaça Major com a escenari, on s'instal·laran unes grades amb capacitat per a unes vuitanta persones. Una iniciativa que busca descongestionar la celebració de les falles del dissabte al vespre. "L'inici de les falles a la plaça creava una congestió de gent que feia que la sortida dels fallaires fos complicada, sobretot pels nens. Aleshores, parlant-ho a la Junta, vam creure oportú, amb el beneplàcit del comú, posar unes grades per alliberar la zona" ha assenyalat, Roig.



Les festes s'iniciaran el divendres 28 amb la Costellada popular, que tindrà lloc a les 20.30 hores a la Plaça del Call i que ja compta amb 200 tiquets venuts. Tot seguit, tindrà lloc la dansa 'Fallaires d'Ordino', que aquest any començarà a la plaça Major a les 22.30 hores i arribarà a l'aparcament Prat de Vilella, on la festa finalitzarà amb la cremada de falles al voltant del Mai encès. Enguany, tal com ha destacat Roig, hi participaran una norantena de fallaires: 57 fallaires de foc i 30 fallaires de llum. "Aquest any estem molt contents perquè hem vist com el col·lectiu fallaire ha crescut en participació" ha celebrat, Roig, qui ha recordat que el grup de fallaires a Ordino va començar amb tan sols una desena d'integrants fa uns set anys. "Aquest és el primer any que tenim un grup important de nens petits amb una sola bola que faran la seva pròpia coreografia a la plaça Major" ha assenyalat, Roig, tot afegint que després de la cremada del Mai, tot conservant l'aposta de l'any passat, la festa continuarà amb el Trio Daura i servei de bar. "Sempre dic el mateix: ens agrada créixer d'una manera sostinguda, i cada any ho hem fet, incloent aquest. Hem comprat més capes, però ho hem fet de manera mesurada, ja que no volem que la festa ens desbordi ni morir d'èxit. El que volem, precisament, és que la festa sigui sostenible per ella mateixa" ha indicat, Roig.



Finalment, la festa conclourà el dissabte amb la Missa Tradicional de Sant Pere i l'aperitiu al Serrat a partir de les 12 h. "Un teixit associatiu fort és clau per tenir una societat cohesionada. A Ordino tenim la sort de tenir-ne un de fort, que ens ajuda a preservar les nostres arrels" ha apuntat, la consellera d’Associacionisme, Meritxell Rabadà, durant la presentació de les festes de Sant Pere, qui també ha agraït l'organització per part de l'associació de Cultura Popular d'Ordino i la participació de l'Esbart Valls del Nord, així com la col·laboració del col·lectiu de grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra. "Totes aquestes entitats s'encarreguen de garantir la continuïtat de les tradicions" ha afegit, Rabadà.