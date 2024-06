Aprovada una moratòria a les llicències de construcció de la capital

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat avi una suspensió de la construcció mentre es duu a terme la revisió del Pla d’urbanisme. Així s'ha admés en sessió de consell de Comú, un punt que ha comptat amb el suport de l’oposició. Tal com ha explicat el cònsol major, Sergi González, aquesta decisió s’ha pres davant «la crisi profunda de l’habitatge» que viu el país i respon a un objectiu ben clar: «Volem que els ciutadans puguin viure a la nostra parròquia».

En roda de premsa posterior a la sessió de consell de Comú, des de la majoria s'ha detallat més aquesta aturada de llicències, les quals afectaran la parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, segons l’article 90 de la Llei d’ordenació del territori. Així, s’atura el desenvolupament d’unitats d’actuació, de plans parcials i noves urbanitzacions i es podrà continuar fent construccions en sòl urbà consolidat que ja estaven entrades i obres majors i menors en edificis ja existents. Convé destacar que aquesta moratòria s’allargarà un any, el temps que el Comú es marca per fer «una reflexió de futur», segons ha posat en relleu González, qui ha manifestat que aquesta anàlisi es durà a terme amb tothom i ja ha anunciat que s’escoltaran experts i la ciutadania, entre altres.

D’altra banda, González ha posat en relleu que amb els resultats de l’estudi de càrrega a la mà i altres reflexions que s’han dut a terme aquests sis mesos, es va concloure que és «el moment de veure quina parròquia volem» i ha sentenciat que el que cal és una «parròquia desestressada», motiu pel qual s’han suspès temporalment les llicències.

A part d’això, González, acompanyat del conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, han explicat que l’actual Pla d’urbanisme, si s’acabés executant al 100%, podria arribar a un total de 50.000 habitants, i ha concretat que hi ha disponibles quatre milions de metres quadrats edificables. La intenció és, per tant, frenar d’alguna manera aquesta edificabilitat.

Al mateix torn, el mandatari comunal ha agrait a la resta de consellers del Comú que no hagi transcendit aquesta voluntat de moratòria, per evitar l’efecte crida. A aquest efecte, González també ha manifestat que l’anunci a altres parròquies havia provocat que promotors d’edificis d’alt standing haguessin acudit a Andorra la Vella a interessar-se per entrar projectes. Finalment, des de la majoria s'ha incidit en el fet que si la parròquia arribés als 50.000 habitants (actualment són la meitat) es podria arribar a «un punt molt crític» en la depuració d’aigües o en l’abastament d’aigua potable, informa l’ANA.