Serni Ribera, líder en solitari de l’Open dels Petits Estats d’Europa

La quarta partida del torneig s'ha disputat aquesta tarda i demà hi ha doble ronda, a les 09.00 i a les 16.00 hores.

El representant d’Andorra Serni Ribera (2341 FIDE) continua líder en solitari del cinquè Campionat dels Petits Estats d’Europa després de signar ahir una nova victòria contra el jugador de Jersey, Paul A. Carpenter (1969 FIDE). Gràcies a un pla de joc molt ambiciós, Ribera va aconseguir ràpidament avantatge que no va deixar escapar en cap moment de la partida. Així, el tricolor és l’únic jugador amb tres punts.

Per El Periòdic

