Molné reitera que Govern no expulsa a cap família del país

No hi ha hagut cap expulsió de famílies en aquests darrers dies. O almenys així ho ha confirmat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en relació amb la notícia sorgida fa uns dies en un mitjà de comunicació, en què s'asseverava per part d'Argentinos en Andorra que entorn 21 famílies havien hagut de marxar del país de manera obligatòria a causa de no trobar-se en situació regular. "El procediment d'expulsió es dona en persones amb antecedents penals, conducta de risc o una situació irregular", ha indicat Molné.

En línia amb aquesta qüestió, la titular d'Interior ha volgut deixar clar durant la compareixença de presentació del Projecte de llei qualificada del registre d’entitats religioses que, a hores d'ara, per part del ministeri que encapçala no s'ha detectat cap incidència amb la Policia que hi hagi hagut un increment de situacions irregulars dins les fronteres del país.

Per altra banda, i en relació amb les quotes de treball de cara a aquest estiu, Molné s'ha mostrat tranquil·la i ha apuntalat que encara hi ha marge d'actuació, ja que el total de les quotes que poden arribar a ser atorgades ascendeix a 500 amb possibilitat d'ampliar un 30%. "Hi ha hagut 218 sol·licituds i se n'han acordat 200. Encara queda marge", ha esmentat. D'aquesta manera, en només dues setmanes ja s'ha atorgat gairebé la meitat de les quotes possibles per part de Govern.

Finalment, preguntada pels infants escolaritzats que es veuen 'capficats' en les situacions irregulars comentades, Molné ha sigut clara: les normes s'han d'aplicar en tots els casos, sense excepcions. "Les normes d'immigració estan regides per lleis i algunes per reglaments", ha explicat, deixant constància que en cas que els progenitors no compleixin amb la normativa específica, els infants escolaritzats també es veuran obligats a abandonar el país, tot i trobar-se dins del període escolar i poder adherir-se al principi d'universalitat en educació. Així i tot, la titular d'Interior també ha deixat constància que, a dia d'avui, no compta amb una dada ferma de quants infants escolaritzats es troben en aquesta situació, ja que no hi ha encreuament d'aquesta informació amb el Ministeri d'Educació.