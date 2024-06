Una Andorra molt lluitadora planta cara a Albània

La selecció femenina de bàsquet ha debutat amb derrota a l'Europeu de Petits Països. Ho han fet plantant cara a Albània (74-58), sobretot durant els primers 25 minuts, en els quals s'han avançat al marcador en diferents ocasions. Però, en els darrers cinc minuts del tercer quart, les albaneses han fet un pas més en intensitat i les de Jose Rodríguez no han pogut contrarestar, rebent un parcial de 22-9 que ha estat definitiu. En el darrer quart, les tricolor han intentat retallar diferències i ho han fet, ha aconseguit guanyar-lo per tancar el partit amb un 74-58 final, en contra. Demà jugaran contra Noruega a les 13.00 hores.

Per El Periòdic

