Andorra cau davant San Marino (68-63)

Andorra no ha pogut sumar una victòria, en caure 68-63 davant San Marino, en el debut de l'Europeu dels Petits Països que ha començat aquest dimarts a Andorra la Vella. Els de Cristian Vegas han estat molta estona per davant en el marcador, però no amb unes rendes suficients per deixar-lo tancat. Els sanmarinesos, a poc a poc s'han anat acostant fins a posar-se 57-56 per davant, i ja no deixarien el domini del marcador. Al final, 68-63. Andorra jugarà demà a les 19.30 hores davant Gibraltar, el segon partit de la competició. Anteriorment jugaran Malta i San Marino.