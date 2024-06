Injecció de 700.000 euros per a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats

El Govern ha fet pública una aportació de 700.000 euros per al funcionament de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d'Europa que se celebraran a Andorra el 2025, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Cal recordar que l'estiu del 2023 es va constituir el nou patronat amb l'objectiu de continuar avançant en el treball per a la celebració de l'esdeveniment, que oferirà al Principat la possibilitat de mostrar la seva capacitat d'acollida d'un certamen esportiu d'aquesta magnitud, i que la de l'any vinent serà la tercera vegada que acollirà uns Jocs dels Petits Estats d'Europa després de fer-ho el 1991 i el 2005. El país, per tant, rebrà a esportistes de nou països: Malta, Luxemburg, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Xipre, San Marino, Montenegro i Andorra.

Cal recordar que el patronat està format per Xavier Espot, com a patró i copresident de la Fundació i representant del Govern; per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, com a patrona i representant del Govern; per Jaume Martí, com a patró i copresident de la Fundació i representant del Comitè Olímpic Andorrà (COA); per Xavier Espot Miró, com a president del Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025; i per Jordi Cerqueda, com a patró i secretari de la Fundació i representant del COA.