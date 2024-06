Andorra la Vella aposta per la dinamització comercial amb un concurs nacional

El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar el servei de conceptualització i organització d'un esdeveniment de dinamització comercial que es preveu celebrar a la zona de Riberaygua i Travesseres els propers 13 i 14 de setembre. Segons ha explicat la corporació, es tracta d'una iniciativa que va quedar deserta al mes d'abril perquè no es va presentar cap empresa i ara s'ha decidit reubicar al setembre amb la voluntat que es presentin empreses i l'esdeveniment pugui tirar endavant. Així doncs, els interessats a participar en el concurs es poden descarregar gratuïtament les bases a la web de la plataforma de contractació del sector públic. Les propostes han de ser presentades abans de les 15 hores del proper 24 de juliol, mentre que l'obertura de les mateixes tindrà lloc a les 19 hores del 26 de juliol.

Per El Periòdic

