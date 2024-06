Andorra Telecom inclou més països europeus al servei de roamming

Andorra Telecom ha millorat la cobertura de països en roaming, que inclou des del dia 22 de juny, nous països a la zona 1 (la zona europea) i ha reduït les tarifes de dades en un nombre important de països a la zona 2.



Així, els nous països que s'afegeixen a la zona 1 són Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Canadà, Gibraltar, Groenlàndia, Macedònia del Nord, Rússia, Sèrbia i Ucraïna. D'aquesta manera, la gran majoria dels països europeus, juntament amb els Estats Units i Canadà, estan inclosos en aquesta zona. La zona 1 és la que cobreix el servei de roaming diari de dades i trucades i les opcions de dades i trucades en roaming de la Tarifa L.



Pel que fa a la zona 2, que fa referència a la resta del món, les tarifes de dades en roaming milloren de manera significativa a Argentina, Austràlia, República Dominicana, Egipte, Hong Kong, Israel, Japó, Kuwait, Mèxic, Marroc, Nigèria, Nova Zelanda, Panamà, Paraguai, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Aràbia Saudita, Corea del Sud, Taiwan, Tailàndia, Emirats Àrabs Units, i l'Uruguai, passant a 0,06€/MB. La resta de països es mantenen sense cobertura de dades degut a les tarifes fora de mercat imposades pels operadors locals.



Finalment, la zona d'Espanya, França i Portugal resta sense canvis, oferint la totalitat de les dades i trucades internacionals en roaming per a aquells clients que tinguin les opcions de dades o trucades en Roaming de la Tarifa M o la Tarifa L i també amb el servei de roaming diari de dades i de trucades.



El responsable de màrqueting de la companyia, Xavier Agulló, ha afirmat que "el fet de cobrir gairebé tot el territori europeu amb les tarifes de la zona 1 és una millora que dona tranquil·litat als clients que es mouen per aquesta zona". A més, Agulló ha destacat que "aquestes millores en la qualitat de les tarifes de roaming han estat possibles gràcies a la feina permanent de negociació que es du a terme des de la companyia, i continuarem treballant per a poder oferir encara millor cobertura en el futur".



Els clients que desitgin activar alguna de les opcions de roaming poden fer-ho fàcilment a través de la botiga online o de l'app d'Andorra Telecom.