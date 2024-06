Tret de sortida a la 63a trobada sobre salut animal i vegetal als Pirineus

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha inaugurat aquest dimecres la 63a trobada sobre salut animal i vegetal hispanofrancesa-andorrana que enguany acull Andorra, al Tarter. L'objectiu de la trobada, que se celebra anualment, és reunir els serveis responsables de la sanitat animal i vegetal de França, Espanya i Andorra, per compartir i tractar temàtiques comunes en relació amb qüestions sanitàries a banda i banda dels Pirineus, i trobar solucions a les problemàtiques existents. Cal afegir que Andorra es va adherir a la trobada fa 23 anys.

Durant el discurs d'obertura, Casal ha remarcat la importància del sector agrícola i ramader pel "rol estratègic en el manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat natural", un dels principals atractius turístics del país. A més, en aquest sentit, ha apuntat que els efectes del canvi climàtic ja es deixen notar de forma severa en aquests entorns amb un increment considerable de la temperatura, la disminució de la pluviometria i la innivació o els fenòmens climàtics extrems i sobtats que també afecten el medi natural i la producció agropecuària.

"És clau mantenir una ramaderia extensiva perquè ens permet minimitzar els efectes del canvi climàtic, en particular en els entorns més fràgils, com ho són els entorns de muntanya", ha ressaltat Casal. Al mateix torn, el ministre ha emfatitzat l'acompanyament que brinda el Govern al sector primari perquè sigui "més productiu amb articles de proximitat i de qualitat", així com per continuar apostant pel relleu generacional.



D'altra banda, la jornada de treball al Tarter, que continua aquest dijous, tracta la gestió dels moviments transfronterers d'animals, la lluita contra aquelles malalties animals transmissibles o contra aquells patògens que poden afectar la salut vegetal. Cal remarcar que les trobades constitueixen un fòrum de diàleg entre responsables i experts en sanitat animal i vegetal que, en el context actual, s'enfoca clarament cap al desenvolupament de mesures en el marc d'actuacions One Health (una sola salut) en el que es prenen en consideració aquells riscos derivats de la salut animal o de la salut vegetal que poden generar un impacte sobre la salut pública.