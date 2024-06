Sant Julià destina 10.000 euros més a la seva Festa Major

La tradicional Festa Major de Sant Julià de Lòria se celebrarà del divendres 26 al dimarts 30 de juliol i tindrà com a tema principal els 40 anys dels gegants i els 10 anys dels gegantons. El pressupost total serà de 210.000 euros, 10.000 més que l’any passat. L’edició d’enguany estarà marcada per tres eixos: l’ampliació en l’horari de la festa, la incorporació del bestiari el Llop de la Senyoreta i la iniciativa de l'hora silenciosa, la qual té com a objectiu fer que les persones amb trastorn de l’espectre autista i hipersensibilitat sensorial gaudeixin de la festa.

En referència a l’ampliació dels horaris, queden de la següent manera: el divendres, el dissabte i el dimarts la festa conclourà a les 05.00 hores, mentre que el diumenge ho farà a les 03.00 i el dilluns, a les 03.30 hores. La consellera de Cultura de la parròquia, Teresa Areny, ha explicat que “hem intentat torna a recuperar aquella hora de més que teníem abans de la Covid-19 amb la voluntat que sigui una hora cívica i amb seny”.

Pel que fa al Llop de la Senyoreta, que neix a partir de la idea de l’artista Sergi Mas de complementar la parella de gegants de la Dama Blanca i el Rei Moro, tindrà la seva primera aparició pública el divendres 26, moment en el qual se’l batejarà. La particularitat d’aquest és que serà la primera vegada al país que hi haurà bèstia amb foc. Areny ha detallat que “la portaran dues persones de la Colla Gegantera i per la boca traurà foc”, ponderant que s’han fet proves i “serà espectacular”.

Quant a l’hora silenciosa, es tracta d’una iniciativa que busca incloure les persones amb espectre autista i hipersensibilitat sensorial perquè puguin gaudir mínim una hora de la jornada. Cada dia hi haurà una hora silenciosa, en la qual el so i els llums de les atraccions quedaran apagats. En aquest sentit, la consellera de Cultura ha afirmat que “és molt important que aquests col·lectius puguin gaudir com a mínim una hora al dia d’aquesta Festa Major”. Cada dia, l’hora silenciosa variarà, i en el cas del dissabte, que serà de 20.00 a 21.00 hores, coincidirà amb la traca del gegant, la qual en el seu pas se sumarà al silenci sense emetre cap soroll fort.

Les actuacions musicals marcades per la varietat

En el marc de les actuacions, la més destacada serà la del grup Figa Flawas el dilluns 29 de juliol a la plaça de la Germandat en un concert on presentaran el seu darrer disc, ‘Calçotada’. Abans, però, hi haurà l’actuació de Els Amics de les Arts, els quals també presentaran el seu darrer disc anomenat ‘Les paraules que triem millor no dir’. La decisió de fer aquest concert a la tarda és perquè es va detectar la necessitat que “els pares puguin gaudir de la música que més els agrada amb els seus fills al costat”, un fet que en horari nocturn és inviable. El dia 30 actuarà el grup de versions Hotel Cochambre.

En total, a la plaça de Germandat actuaran dos grups d’Andorra, dues orquestres, sis grups de versions, tres concerts i hi haurà un total de quatre discomòbils. Afegir també que des de la Ràdio de la Festa Major s'organitzarà el ‘Talent Lauredià’. En aquest concurs els joves artistes de la parròquia i del país tindran l’oportunitat d’actuar davant el públic amb l’opció de guanyar un viatge, una activitat que busca promoure als artistes andorrans.

Activitats sostenibles i per a tothom

La voluntat del Comú de Sant Julià és fer una Festa Major sostenible, és per això que hi ha planificades tres accions que busquen complir amb aquest objectiu. En primer lloc, les activitats d’aigua que anys enrere s’han desenvolupat a Prat Gran es passen a la piscina amb la voluntat de no malgastar aigua. En la mateixa línia, els artistes que vindran a actuar no tindran a la seva disposició ampolles d’aigua, sinó dispensadors. En l’acte de presentació s’ha remarcat que l’any passat es van arribar a utilitzar més de 1.000 ampolles només per artistes i convidats. La darrera iniciativa sostenible és referent als gots de la Festa Major, sota de l’objectiu d'eliminar els gots de plàstic. Es tracta d’una prova pilot en col·laboració amb els bars de la parròquia que encara “s’està acabant de gestionar”, ha apuntat Areny.

Continuant el fil de les activitats, es mantenen les tradicionals com La Passa, La Marratxa, les sardanes, els bastoners o la ballada de gegants. Totes organitzades per les diferents entitats de la parròquia, les quals són “les que fan possible que la vida cultural de la parròquia continuï amb el temps”, ha destacat la consellera. A més, per tota la parròquia hi haurà activitats adreçades als més petits i també pels joves, en la qual la novetat per a ells serà un Lupin Bike, a l'aparcament del Prat Nou. Es tracta d’una roda enorme on hi haurà dues bicicletes que faran voltes a 360 graus.

Seguretat i accés

Finalment, en referència a la seguretat, es recuperarà l’ambulància medicalitzada, la qual no hi era des del 2019. També hi haurà un Punt Lila i un espai per conscienciar sobre el consum de begudes alcohòliques. En darrer punt, el Comú pondera la importància d’arribar a la festa en transport públic, destacant que s’està treballant perquè hi hagi més autobusos en hores punta d’arribada i de sortida.