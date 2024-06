La Purito s'endarrereix una setmana i es farà l'11 d'agost

La Purito, la marxa cicloturista que organitza l'exciclista professional i resident Joaquim 'Purito' Rodríguez, arriba a la seva vuitena edició endarrerint la data una setmana. Així ho han informat aquest matí durant la roda de premsa de la presentació de l'esdeveniment, el qual ha comptat amb 'Purito'; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez, i el director tècnic de la cursa, Pepe Cuevas, assenyalant que es durà a terme l'11 d'agost.

En aquest sentit, l'organitzador ha apuntat que el canvi de data es fa perquè els pilots de motociclisme hi puguin prendre part. L'exciclista professional ha desvelat que Aleix Espargaró tornarà a ser-hi present, acompanyat d'altres corredors de les dues rodes com els residents Jorge Martín i Àlex Rins, o Pedro Acosta. La Purito també comptarà, com és habitual, amb un convidat especial, que per aquesta edició serà Óscar Freire, tri-campió del món de Ciclisme en Ruta (1999, 2001 i 2004), juntament amb el seu fill Marcos, qui comença a despuntar en aquest esport. "És algú important, un gran amic, he compartit tota la meva carrera esportiva amb ell i l'any 2012 vam ser companys d'equip", ha indicat 'Purito'.

L'esdeveniment manté tres distàncies: 115, 80 i 30 quilòmetres, i la participació a hores d'ara s'enfila entorn les 1.600 inscripcions de 18 països diferents, d'entre els quals destaquen Colòmbia, Costa Rica, els Estats Units, els Emirats Àrabs o Qatar. El topall, com en l'edició anterior, són els 2.000 dorsals. En relació amb això, el titular de Turisme i Comerç ha assenyalat que el ciclisme "és motiu de viatge per la gent", un punt clau en l'estratègia d'Andorra Turisme. L'any passat el 94% dels participants eren turistes, van venir acompanyats amb mínim una persona i van pernoctar de mitjana tres nits. És evident, llavors, que "s'incrementa l'ocupació hotelera i la despesa al país", ha completat Torres. En afegit, un 94% també van afirmar que La Purito era el principal motiu de visita a Andorra.

Pel que fa al calendari, el dissabte 10 d'agost a Sant Julià de Lòria, a partir de les 10.00 hores, es farà l'entrega de dorsal, amb el brífing i la fira de la bicicleta, mentre que a Encamp tindrà lloc, de 10.00 a 12.00 hores, la gimcana infantil. L'endemà, la parròquia laurediana acollirà les sortides de les diferents distàncies a les 08.00 i a les 08.20 hores, recorreguts que finalitzaran a Encamp amb la Pasta Party.