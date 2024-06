Alberto Solís, primer fixatge de l'FC Andorra

A Irun, el darrer curs, Solís va culminar una temporada brillant en l'aspecte individual: va ser titular en tots els 38 partits de lliga i va explotar en l'apartat golejador. Tot i no ser davanter, es va convertir en un dels màxims golejadors del seu equip i de la lliga amb 12 dianes.

L'FC Andorra ja ha fet oficial la seva primera incorporació de cara el nou curs a 1a RFEF. Com es va informar amb anterioritat, serà Alberto Solís, sevillà que s'ha desvinculat del Real Unión i que signa per dues temporades amb l'entitat tricolor, prorrogable a una més en cas d'ascens de categoria.

Per El Periòdic

