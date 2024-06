Torna l'Encamp en clau de llum el pròxim 4 de juliol

El nou Parc de l'Ossa serà l'escenari d'enguany per a la recuperació de l'Encamp en clau de llum, "un espectacle màgic" compost per tres projectes "concebuts per fer un viatge nocturn". Així ho ha descrit aquest dimarts el conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp, Joan Sans, durant la presentació de l'esdeveniment, acompanyat del tècnic de Cultura del comú, Álvaro Rodríguez. El conjunt d'espectacles, que tindran lloc el pròxim 4 de juliol, serviran per a inaugurar la temporada dels 'Vespres d'Encamp', una sèrie d'actuacions musicals que aquest any compten només amb artistes nacionals.



Així doncs, la jornada s'iniciarà a les 22 hores amb 'Orgànic', una actuació a càrrec de Sant Roma, "una petita síntesi de l'èxit que va ser l'espectacle 'Ànima Clara'", ha explicat Rodríguez. Continuarà amb '+ (Suma)' del grup Sound de Secà, uns percussionistes reconeguts pel seu escenari en forma de creu. Tal com ha comentat el tècnic, és un grup que no només "explora amb la percussió, sinó també amb la veu i la poesia".



L'esdeveniment finalitzarà "amb la part més atmosfèrica i molt maca" amb la representació d''Opia', de la mà del productor musical Marcel Fabregat, on la base serà el piano, però s'acompanyarà d'altres instruments com el saltiri. La idea de tot plegat és que el conjunt de les actuacions sigui "una experiència sense pauses entre uns i altres", ha matisat Rodríguez, i que el públic la "pugui gaudir en un entorn natural".



Per la seva part, el conseller de Cultura ha confirmat que el pressupost, que inclou l''Encamp en clau de llum' i els 'Vespres d'Encamp', és d'aproximadament 22.000 euros. En aquest sentit, Sans convida tota la població a "participar activament" en la proposta inaugural i en tota la programació de l'estiu.