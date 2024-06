L'espècie invasora de la papallona boix continuarà sent investigada per l'AR+I

La papallona del boix (Cydalima perspectalis) és una espècie exòtica invasora que fa uns anys que es monitora des d'Andorra Recerca i Innovació, amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient del Comú d'Andorra la Vella. L'objectiu és entendre com es comportarà aquesta espècie en el seu procés d'invasió al Principat, després d'anys de presència a França i Catalunya, on ha causat greus danys als matollars de boix, la planta sobre la qual s'alimenten exclusivament les erugues d'aquesta espècie.



L'any passat, es va detectar l'espècie notablement als dos indrets del seguiment que es fan a Andorra: Fontaneda i Enclar. Així i tot, no s'observa afectació per la defoliació en els boixos. A principi de juny, investigadors de l'AR+I van assistir a Solsona a les jornades tècniques, organitzades per la Generalitat de Catalunya i el PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa, anomenades 'Situació actual de la papallona del boix (Cydalima perspectalis) a Catalunya. D'on venim i en quin punt estem?', per intercanviar coneixements, metodologies i l'estat de la qüestió sobre la invasió d'aquesta espècie al país veí.

"És molt important fomentar el coneixement en xarxa amb els tècnics de l'altre costat de la frontera per entendre quines afectacions ens podem esperar en el futur a Andorra", ha apuntat la investigadora de l'eix muntanya d'AR+I, Clara Pladevall, després d'assistir a les jornades, tot indicant la necessitat de saber quins problemes ja han afrontat els territoris veïns: "Els resultats dels seus seguiments ens pot ajudar a gestionar-ho millor aquí". Convé assenyalar que la papallona del boix és d'origen asiàtic i va arribar al continent europeu el 2007 a Suïssa, lloc on ha anat escampant-se pels països de l'entorn.



Després de dos anys de seguiment bàsic (2019 i 2020), des del 2021 es monitora la invasió d'aquest invertebrat a Andorra. L'objectiu del seguiment és entendre com és la seva arribada al Principat, mitjançant la col·locació de trampes amb feromones específiques i analitzar la seva fenologia per orientar tractaments apropiats, si es requereix. "Cal recordar que les invasions biològiques són avui dia una amenaça molt important per a la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes a totes les escales de gestió; europea, nacional, local", ha sentenciat Pladevall.