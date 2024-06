L'Antwerp de Bèlgica, primer escull per al MoraBanc a la Champions League

El MoraBanc Andorra ja coneix els rivals que tindrà al davant a la Basketball Champions League. En quarts de final s'enfrontaran al Telenet Giants Antwerp de Bèlgica, i en cas de guanyar, els esperaria el Telekom Baskets Bonn alemany. En una hipotètica final, aconseguir un bitllet per la fase regular passaria per superar a l'Spartak Subotica serbi, al Juventus Utena lituà o al Dinamo Sassari italià.

El director general del club tricolor, Francesc Solana, ha definit aquesta fase prèvia classificatòria de "molt exigent", comentant que "era quelcom que ja preveiem". Referent al primer i possibles rivals ha afirmat que "el Telenet Giants Antwerp és un equip conegut per nosaltres, ens vam enfrontar a ells en l'Eurocup. Han jugat, i organitzat, la final four de la BCL històricament i sempre forma bones plantilles, no serà gens fàcil". "En cas de passar aquesta ronda ens tocaria el campió de fa dos anys de la BCL, el Telekom Basket Bonn, que sempre té molt bon nivell. En cas de poder-lo jugar, serà un partit de molta exigència. Si, a més a més, guanyem aquest partit, també ens arribaria per l'altra banda un gran equip com Sassari, que per nivell seria el que hauria d'arribar fins aquesta ronda", ha afegit.

Per finalitzar, ha puntualitzat que "haurem d'estar preparats i a un bon nivell, tot i ser al final de la pretemporada, per jugar bé i fer un pas més per intentar tenir aquest premi que seria jugar la fase regular. Són tres rivals molt complicats i ens hem de preparar bé. També tenir sort, que la gent arribi en forma i que cadascú s'adapti ràpidament al seu rol i que puguem jugar bons partits en aquella època, que no és fàcil".

Els partits estan programats perquè es disputin el 17, 19 i 21 de setembre. La seu on es disputaran cadascun se sabran el pròxim 10 de juliol.