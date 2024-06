La potència física condemna les andorranes

La selecció absoluta femenina de bàsquet ha caigut en el segon partit de l’Europeu dels Petits Estats que es porta a terme a Prishtina (Kosovo) davant Noruega per 39-72. Les tricolor, tot i intentar-ho, no han pogut fer res per aturar a unes noruegues molt més potents físicament.

Malgrat la derrota, el combinat que dirigeix Jose Rodríguez ha mostrat una línia en el joc que ha de ser la identitària del grup de cara a properes competicions. Enguany, en aquesta competició, combina jugadores amb experiència amb altres que debuten a la competició amb 17 i 18 anys.

Les pirenaiques jugaran demà davant Armènia el qual serà el darrer partit de la fase de grups.