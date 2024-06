Judit Neddermann, cap de cartell del cicle Colors de música d'Escaldes-Engordany

La cantant Judit Neddermann actuarà al cicle cultural Colors de música d'Escaldes-Engordany, el qual se celebra cada estiu a la parròquia. L'artista pujarà a l'escenari el 7 d'agost amb un concert gratuït a la plaça Coprínceps a les 19.00 hores. A més de Neddermann, el festival també comptarà amb altres concerts, com el del guanyador de l'Andorra Sax Fest, Dmitry Pinchuk, així com visites teatralitzades, ballada de sardanes, tallers d'art, xerrades, els tradicionals dilluns de dansa o una exposició sobre els anys 80 al Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE). L'esdeveniment començarà el 9 de juliol i s'allargarà fins al 17 de setembre, informa l'ANA.



Des del Comú han defensat durant la presentació del festival que la programació és molt variada i que està pensat per a tots els públics, ja perquè s'ha dissenyat una programació en la qual tothom podrà trobar alguna representació al seu gust. A més, des de la corporació també han comentat la qualitat dels espectacles que s'hi portaran a terme: “Tots els concerts i actes busquem que tinguin una qualitat. El nivell d'exigència ha de ser alt perquè la gent de la parròquia té un nivell cultural o els hem acostumat a oferir productes d'un nivell alt”, ha afirmat el conseller de Cultura del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa.



L’objectiu del cicle és aproparla cultura a tothom, segons ha explicat el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, afegint que “està pensat per a residents i turistes”. Un any més, l'esdeveniment destaca per la diversitat de propostes culturals que tindran lloc al llarg de l'estiu: “Hi haurà propostes molt diverses, no només de música”, ha detallat Dolsa, qui també ha recalcat que és un esdeveniment“eclèctic”. La majoria dels intèrprets del cartell són nacionals, sobretot els de dansa, un aspecte que des del Comú s'ha decidit “per intentar col·laborar que la seva carrera vagi el millor possible”, ha justificat el cònsol.



Cal destacar que el Comú invertirà 31.000 euros per organitzar aquesta activitat cultural: “Per a nosaltres la cultura no és una despesa, sinó una inversió i, per tant, entenem que a Andorra tothom ha de poder tenir accés a la cultura”, ha defensat Dolsa. Per aquest motiu, la majoria de les actuacions seran gratuïtes i en les que s'hagi de pagar, els preus de les entrades oscil·larà entre els 3 i els 5 euros.

El programa

Entre les activitats, destaca l'exposició ‘Els anys 80. La benedicció del caos’, una mostra a través de la qual es podrà observar el fenomen cultural de la ‘movida madrilenya’. En relació amb això, el catedràtic Fernado Castro impartirà una xerrada relacionada amb tot el que va suposar i representar els anys 80 i la cultura contemporània. També hi haurà una exposició de fotografia del fotògraf Chema Madoz a l'espai Caldes.



Colors de Música formarà part també del 25è Festival Internacional Orgue&and, ja que el concert ‘La regalada Orgue & 4 trompetes & percussió’ del 3 d'agost a l'església de Sant Pere Màrtir forma part del cartell d'aquesta proposta musical al voltant dels orgues.

El teatre també en serà protagonista. L'espectacle ‘Turistes i banyistes’ repeteix els dies 3 i 4 d'agost, igual que l'obra ‘De pont a pont’, la qual recorrerà els emblemàtics ponts de la parròquia els dies 10 i 11 d'agost.