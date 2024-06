El Govern inicia el procés per renovar els vols a Madrid i Palma

Aquest dimecres, el BOPA ha publicat l'edicte amb les bases de convocatòria per a la concessió d'una contribució econòmica per al manteniment de les rutes aèries entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i els aeroports de Madrid i Palma. Ponderar que fins ara, Air Nostrum ha estat l'aerolínia encarregada d'operar aquests vols des de l'inici.

El Govern ha anunciat avui la licitació del procés per mantenir els vols a Madrid i Palma des de l’aeroport d’Andorra-La Seu. S'ha obert un concurs internacional perquè les aerolínies interessades puguin presentar les seves ofertes. Les companyies interessades tenen fins al 8 d'agost per presentar les seves propostes.

