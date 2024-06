El comportament de Souque podria comprometre l'entesa amb els bancs

Andorra Endavant ha preguntat a Govern sobre les mesures que preveu prendre per garantir una millor entesa i una col·laboració harmoniosa entre la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, i els bancs. Una qüestió que, segons AE, es deriva de la importància de tenir unes relacions sòlides i cooperatives entre ambdós, i en resposta a les queixes rebudes d’una part del sector bancari del país "pel comportament de l’actual secretària d'Estat, el qual podria comprometre aquesta necessitat d'entesa”.

Concretament, la pregunta per part del grup parlamentari ha estat quines mesures preveu prendre el Govern per garantir una bona entesa i una col·laboració harmoniosa entre la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals i els bancs, amb l'objectiu de preservar l'estabilitat i la confiança necessàries per a la transposició de l'acord monetari i el bon funcionament del sistema bancari actual.

Per altra banda, des de la formació creuen fermament que “unes relacions positives i constructives entre les institucions governamentals i el sector bancari són essencials per al creixement econòmic i la reputació internacional d'Andorra”, segons han afirmat en el comunicat emès.