Embarguen gairebé 40.000 euros a la UE Engordany

Avui ha sortit publicat un edicte al BOPA en què es notifica un acord d'embargament sobre els béns i drets de la Unió Esportiva Engordany. La xifra arriba a un total de 38.585 euros, els quals es destinaran a cobrir el deute que té el club amb diferents jugadors i una empresa de roba esportiva, donant així continuïtat a l'idil·li que l'entitat presidida encara per Christian Cellay té amb les sancions.

De l'esmentada quantitat, 22.256,16 euros corresponen a Feelgood, una empresa d'equipament esportiu. A aquesta, se sumen altres 3.835,44 euros per a l'exporter Germán Canal; 2.597,87 euros per a Vitor Manuel, qui va ser delegat de l'equip durant tres cursos i ara ho és al conjunt juvenil del City Escaldes; 6.705,95 euros per a Jordi Pérez, migcampista català que actualment milita a la Unión Deportiva San Lorenzo i que va jugar amb el conjunt andorrà durant el segon tram del campionat del curs 2022/2023, i a Helder dos Santos, qui ha estat un dels mítics del conjunt escaldenc jugant des de l'any 2015 amb el juvenil, el segon i el primer equip, tot i que des de la passada temporada milita al Ranger's, i a qui se li deu 3.046,62 euros.

En darrer lloc, hi ha el cas de Luis Blanco, ara jugador de l'Esperança. El total s'enfilava als 14.209,09 euros, diners que equivalien a sous de l'any passat que l'andorrà no havia cobrat, i que se sumen a les vacances generades i no gaudides i a la retribució d'haver representat el Principat en partits internacionals, entre altres aspectes. En aquest cas, la UE Engordany sí que li ha abonat aquest import, tot i que no ho ha fet envers els interessos ni els costos d’execució, els quals sumen 143 euros.