El Bici Lab dedica la nova exposició temporal a l’univers de la BTT

‘TERRA’ és la nova exposició temporal del Bici Lab Andorra, una mostra que pretén donar a conèixer als visitants la breu, però meteòrica història de la mountain bike, una tipologia de bicicleta què, en poc més de 40 anys, ha passat de ser un fenomen marginal iniciat per a joves californians que trastejaven bicicletes antigues per adaptar-les i poder llençar-se rodant per la muntanya, a esdevenir una de les tipologies de bicicleta més comunes, i que ha donat lloc a una sèrie de noves modalitats esportives.

Tal com ha exposat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, l’exposició mostra que la BTT no és tan sols una nova tipologia de bicicleta, «sinó que suposa el detonant d’una nova manera d’entendre el ciclisme i tot l’univers que es basteix al seu voltant». D’aquesta manera, ha fet el punt al voltant del món de la competició, destacant que la mostra està totalment lligada al Campionat del món de BTT que acollirà l’estació massanenca de Pal a finals d’aquest estiu.

Per la seva banda, el cap d’àrea del Bici Lab, Eduard Tarrés, ha explicat que la mostra està integrada per 15 bicicletes, quatre mallots i un reguitzell de complements que transporten al visitant a l’interior d’un bosc andorrà, tot buscant «que se senti al mig del terreny on es disputen aquestes modalitats esportives, des del Marin County (1977) fins als boscos de Pal (2024)». L’exposició compta amb tres àmbits. El primer, introductori, en el qual s’explica com és el naixement d’aquesta nova tipologia de bicicletes; el segon, en què es desgranen les diferències de les bicicletes i els seus components en funció de la modalitat esportiva, i el darrer, focalitzat en la celebració del Campionat del món d’aquest estiu amb les modalitats què disputaran els millors riders del món als boscos de Pal.

La mostra ha comptat amb la col·laboració del bikepark de Pal, la Unió Ciclista Internacional, els dos fabricants de bicicletes del país i alguns dels protagonistes de les darreres dues dècades del Cross-country i el Descens, com Anne-Caroline Chaussone, Carlos Coloma, Tomi Misser, Loana Lacomte, Amaury Pierron, entre altres. Així, estarà oberta al públic del 26 de juny a l’11 de gener del 2025.