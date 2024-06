Els membres del Consell d’Europa avaluen el Pla Nacional de la Joventut

La trobada entre la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, amb una delegació del Consell d’Europa s’ha dut a terme al llarg de dos dies per poder concretar i implementar el futur del Pla Nacional de la Joventut. Cal recordar que aquesta reunió ve causada per una col·laboració que manté Govern amb l’organisme internacional, la qual es troba instaurada des de la legislatura anterior.

Amb aquest motiu, ha comparegut avui Bonell per explicar els avenços del Pla Nacional en una breu roda de premsa al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. La ministra ha volgut aclarir en primera instància que l’esborrany d’aquest pla «es troba molt avançat» i que «s’ha treballat molt amb els ministeris de Govern i amb els diferents comuns». Al mateix temps, Bonell ha remarcat que la delegació del Consell d’Europa «ja els hi estan fent arribar les últimes recomanacions» i ha celebrat amb orgull la coordinació entre els diferents agents com un dels «principals eixos d’aquest Pla Nacional».

«Intentarem tenir aquest pla per presentar-lo de cara a la tardor. Gràcies a la qualitat de l’esborrany, la delegació del Consell d’Europa ens convida a presentar-lo al seu organisme», ha comentat orgullosa la titular de Joventut. Bonell també ha subratllat la importància de qüestions com l’habitatge, la inserció laboral i les referents a la salut dels joves com «els vuit grans objectius que comprenen el Pla Nacional de la Joventut».

Finalment, ha acabat intervenint el membre del consell consultiu de la joventut del Consell d’Europa, Francesc Mainzer, qui ha ressaltat que de cara al setembre «faran arribar una sèrie de recomanacions per assegurar una bona implementació del Pla Nacional de la Joventut».