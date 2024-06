Criteri desfavorable a la proposició de llei d'Andorra Endavant sobre el CBD

Segons ha informat el ministre portaveu Guillem Casal, el Govern ha emès el seu criteri desfavorable a la proposició de llei presentada pel grup parlamentari d'Andorra Endavant relativa a la comercialització i consum del CBD. "La regulació del sector ha de gaudir d'una bona definició de conceptes tècnics i requereix una regulació específica", ha indicat Casal, tant pel que fa a la traçabilitat dels productes com als sistemes de control a l'hora de comercialitzar-los. En relació amb la proposta de regular la venda del cànnabis amb concentracions de THC inferiors al 0,3%, l'Executiu es remet a les valoracions de la junta internacional de fiscalització d'estupefaents, la qual "no valora favorablement les regulacions d'alguns països en contra del que estableix la convenció única del 1961 sobre estupefaents de les Nacions Unides".



De fet, Casal ha destacat que Andorra es regeix per aquesta convenció única a l'hora d'establir si una substància és estupefaent o no, per la qual cosa ha sentenciat que "no es disposa d'una evidència suficient" sobre els efectes del CBD, tot i que continguin menys d'un 0,3% de THC. En aquest sentit, ha afegit que "no podem afirmar que la comercialització d'aquests productes sigui innòcua per a la salut". A més, el ministre portaveu ha posat en relleu que actualment ja existeixen en el mercat medicaments amb THC i CBD que es venen a les farmàcies per a les persones que ho necessiten, això sí, sota prescripció mèdica.



Cal recordar que Andorra Endavant justificava la proposició de llei sobre el CBD i el cultiu de cànnabis com un mètode per donar resposta a la diversificació del sector agrícola i ramader del país. Tot i això, i com a titular de la cartera de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Casal ha manifestat que "el Govern considera que els pagesos per si sols no poden impulsar la creació d'aquest conreu", ja que "falten altres actors en la cadena de producció".

Tanmateix, Casal ha reconegut que des d'abans de la celebració del DOP al Consell General, el Govern ja estava treballant "en un projecte de llei que reprengui les voluntats que s'havien presentat en comissió legislativa durant la passada legislatura", el qual vol regular el sector en el seu conjunt i sempre garantint la seva traçabilitat. De la mateixa manera, i en referència a la situació de l'home empresonat després de ser enxampat amb CBD, el ministre ha apuntat que "si legislem al voltant d'un sector és perquè creiem que pot ser productiu per al país i no fer-ho al voltant de situacions concretes".