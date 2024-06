El laboratori que Grifols vol construir a Ordino arriba a Estrasburg

Després de passar per totes les instàncies judicials del país, el contracte signat entre el Govern i la multinacional Grifols arriba al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Estrasburg haurà de dictaminar si el contracte complia tota la normativa vigent del moment en el qual es va signar o, si pel contrari, és nul de ple dret com diu el senyor Enric Dolsa. Cal recordar que totes les instàncies judicials del país han dictaminat que Dolsa, com a membre del Comú d’Ordino – democràticament elegit -, no està legitimitat per fer aquest recurs. El conseller mai ha estat d’acord amb aquesta resolució, ja que creu que mai s’ha jutjat el fons de la qüestió, i sempre ha afirmat que si ell no està legitimitat com a membre elegit al Comú ordinenc, qui ho està? Degut a aquest motiu, Dolsa ha optat per portar-ho al THED.