Avui dijous a la nit, de les 23.45 fins a les 6.00 hores de l'endemà, els túnels de Sant Antoni, La Pedrera i Pont Pla, romandran tancats en sentit sud per treballs de pintura. El trànsit de baixada d'Ordino i La Massana es desviarà pel Túnel de les Dos Valires.

Per El Periòdic

