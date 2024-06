Creu Roja i la FAF prorroguen el conveni de col·laboració fins al 2027

De l'altra banda, l'acord inclou la donació d'aliments, la participació en campanyes de donació de sang, recollida d'aliments, promoció i organització de partits solidaris, així com una donació econòmica anual i altres accions solidàries que demostren el ferm compromís de les dues institucions vers la societat.

Creu Roja Andorrana i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) van rubricar ahir per escrit la renovació del conveni de col·laboració fins al 31 de desembre del 2027. L'acord permet a ambdues entitats fer un pas endavant formalitzar una unió que evidencia les excel·lents relacions existents des de fa anys.

Per El Periòdic

