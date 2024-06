Creix un 6,3% els abonats a internet el mes de maig

Finalment, el tràfic per internet en GB durant el mes de maig va situar-se en els 14,27 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 33,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes generals, s'observa una clara disminució de l'ús del tràfic telefònic de veu tant nacional com internacional, que es tradueix en un augment constant de l'ús d'internet i, de manera molt destacada, del tràfic mòbil.

Durant els primers cinc mesos de l'any 2024, en comparació amb el mateix període del 2023, hi ha una variació percentual negativa del 2,4% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació nul·la i el tràfic internacional cau un 7,3%.

Aquesta variació ve principalment donada per l'increment del prepagament (17,6%) i suposa el 53,1% del creixement de la telefonia mòbil respecte al mateix període anterior. L'internet de banda ampla se situa en 42.046 abonats, mostrant una variació percentual també positiva del 3,9%

Les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 51.707 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 2% respecte del mateix període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 121.309 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 9,6%.

Els abonaments per servei de telefonia fixa, telefonia mòbil i internet de banda àmplia creixent comprant les dades del 2023 i 2024. En concret, pel que fa a telefonia fixa van situar-se en 52.488 abonats, un 2,8% més que al maig de 2023, 119.843 als serveis de telefonia mòbil, un augment del 3,1% respecte al mateix període i 43.390 a internet de banda ampla, creixent aquest últim un 6,3%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació