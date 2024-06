Ribera 'punxa' i perd el lideratge dels Petits Estats d'Europa

Les jugadores tricolor van signar bons resultats en la jornada d'ahir. En aquest sentit, Henderson -que es manté tercera per desempat a la classificació- va fer taules al matí contra la favorita, Elvira Berend, i a la tarda va guanyar a la xipriota Christianna Markidou (1676 FIDE). Ariadna de la Riva (1774 FIDE) va assolir la meitat dels punts, ja que precisament va caure contra la xipriota Christianna Markidou (1676 FIDE), però va vèncer a Gerda Nevska (1872 FIDE) i actualment té 3,5 punts. De fet, Nevska també va jugar amb una de les representats andorranes al matí, Júlia Muratet (1834 FIDE), amb qui va empatar gràcies a un escac continu que la va salvar de perdre el matx. A la tarda, Muratet va guanyar a la Mestra FIDE femenina de Malta Filipina Thornton (1787 FIDE) i se situa amb tres punts.

El Gran Mestre de Mònaco, Igor Efimov (2312 FIDE), i el Mestre Internacional de Luxemburg, Fred Berend (2235 FIDE), són els nous líders del 5è campionat individual dels Petits Estats d’Europa. Efimov va vèncer ahir a la tarda al Mestre FIDE andorrà Serni Ribera (2341 FIDE) amb una partida en la qual va aconseguir avantatge i el va mantenir fins al final. Berend, qui va fer taules al matí amb l'andorrà, també va signar victòria contra el jugador de San Marino, Nicola D’amico (1832 FIDE). Així, ambdós es posicionen al capdavant amb cinc punts, seguits per Ribera amb 4,5.

Per El Periòdic

