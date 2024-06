Domini de principi a fi per vèncer a Gibraltar (80-62)

Andorra ha sumat la primera victòria de l'Europeu dels Petits Països que es juga al Principat en derrotar contundentment a Gibraltar per 80-62. Els tricolor han après del que va succeir a la primera jornada i, amb un ritme constant, no han abaixat els braços, cosa que ha fet impossible la remuntada visitant.

Els de Cristian Vegas han estat seriosos els 40 minuts, i amb ritme alt i amb bona lectura de joc, han arribat a tenir fins a 21 punts de diferència, a finals del tercer quart. Tot i intentar mantenir la distància, els gibraltarencs l'han reduïda a 15 a principis del darrer quart, però aquest cop Andorra no ha perdut el control del matx per acabar sumant una important victòria que el posa en aspiracions per la lluita per les medalles.

El combinat pirenaic jugarà demà contra Malta a les 19.30 hores, el darrer partit de la fase de grups.