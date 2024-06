La producció d'energia al mes de maig augmenta un 56% respecte l'any passat

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 361.625,9 MWh, el que equival a una variació percentual positiva del 0,1% respecte al mateix període anterior. Per activitats econòmiques, altres serveis i estacions d'esquí presenten variacions positives destacables amb un 6,9% i un 4% més, respectivament. Per altra banda, tenen variacions negatives destacables enllumenat públic amb un 12,8%; serveis financers, amb un 3,4% i administracions i indústries, ambdós amb un 3,2% menys.

De gener a maig hi ha hagut un consum d'energia elèctrica de 165.704,1 MWh, la qual cosa suposa una variació positiva de l'1,6% respecte al mateix període de l'any 2023. Destaca especialment l'increment de consum d'energia a altres serveis, amb una variació del 9,9% en comparació amb el mateix període de l'any 2023. D'altra banda, trobem variacions negatives respecte als cinc primers mesos de l'any passat a serveis financers amb un 0,5% i administracions, amb un 0,3% menys.

D'altra banda, les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística reflecteixen que el consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes de maig ha estat de 25.148,3 MWh, i això suposa una variació percentual positiva del 3% respecte al mes de maig de l'any anterior. Segons l'activitat econòmica, els sectors amb dades representatives que presenten les variacions positives més destacables són hoteleria i restauració, amb un 9,8%; usos domèstics i altres serveis, tots dos amb un 5,4% més; distribució, amb un 1,9% i serveis financers amb un 1%. D'altra banda, administracions amb un 5,4% i indústries amb un 3,4% menys són els grups amb dades representatives que mostren variacions interanuals negatives.

De gener a maig hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 85.981,7, és a dir, un 0,5% més respecte al mateix període de l'any 2023. Gasolina, amb un 11,6% i electricitat, amb un 2% són els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període del 2023. Presenten variacions negatives destacables fuel domèstic amb un 5,2% i gasoil locomoció, amb un 0,7% menys.

El consum total d'energia al mes de maig ha estat de 39.733 MWh, dada que suposa una variació positiva del 3,7% respecte al mateix mes de l'any passat. Quant a la importació d'energia, les dades de maig, amb 17.248 MWh, mostren un descens del 27,9% respecte al mateix mes del 2023. Per contra, l'energia produïda a Andorra presenta una variació interanual positiva d'un 56,3%.

Per El Periòdic

