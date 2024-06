Més de 56 milions d'euros públics invertits en activitats recreatives, culturals i religioses el 2023

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió se situa en 56,2 milions d'euros l'any 2023, una quantitat que representa una disminució del 0,3% respecte de l'any 2022, quan va ser de 56,3 milions.

Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, aquest import representa el 5,3% de liquidat total de les administracions públiques i representa l'1,6% del producte interior brut (PIB), dues dècimes menys que l'exercici anterior. Cal recalcar que no es comptabilitza ni els actius ni els passius financers, ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques.

Els quatre grups funcionals de despesa són els serveis recreatius i esportius (26,9 milions), serveis culturals (20,8 milions), serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (5,7 milions), serveis religiosos i altres serveis comunitaris (2,8 milions), mantenen un nivell similar de despeses respecte de l'any anterior.

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió al Principat d'Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l'administració central, l'administració local, l'Agència Antidopatge d'Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional per a la Joventut d'Andorra (FNJA) i Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA).