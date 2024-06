Rubén Bover no continuarà a l'FC Andorra

Tal com van avançar ahir a la nit el Diari d'Andorra i l'Andorra Esportiu, i ha pogut saber aquest mitjà, Rubén Bover no continuarà a les files de l'FC Andorra. El migcampista ha decidit no firmar la renovació i marxarà al Club Esportiu Atlètic Balears de 2a RFEF, posant així punt final a una etapa de cinc anys i mig al Principat i passant des de Primera Catalana al futbol professional.