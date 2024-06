La taxa d'ocupació arriba al 83,1% al primer trimestre

Quant a la taxa d’inactivitat, augmenta 0,2 punts anualment i es manté sense variació respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 15,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.871 persones. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina s’incrementa 0,6 punts anualment i disminueix 0,3 punts en termes trimestrals. Pel que fa a la taxa d’inactivitat femenina, decreix 0,3 anualment i augmenta 0,4 punts respecte al trimestre passat.

Paral·lelament, la taxa d’atur se situa en l’1,3% de la població activa i comptabilitza 731 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució d’1,1 punts anualment i un increment de 0,2 punts en termes trimestrals. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur masculina decreix 1,1 punts i la femenina 0,9 punts. Mentre que la taxa d’atur trimestral s’incrementa 0,1 punts pels homes i 0,4 punts per les dones.

Així, el nombre d’ocupats s’estima en 52.119 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes s’incrementa 0,4 punts respecte de l’any passat i 0,2 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 1 punt en termes anuals, i disminueix 0,7 punts en relació amb el trimestre anterior.

Per El Periòdic

