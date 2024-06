Un dia de bus turístic gratuït per als residents

El bus turístic torna a posar-se en marxa a partir de l'1 de juliol amb una primera jornada de portes obertes per als residents que vulguin gaudir-ne de manera gratuïta. Les persones interessades hauran d'acreditar la residència al país a l'oficina de turisme d'Andorra la Vella, on es facilitaran les entrades fins a emplenar l'aforament. El vehicle té capacitat per a 50 persones.

Els usuaris valoren aquesta oferta d'estiu amb un 9,1 sobre 10. L'any passat, un total de 2.200 persones van optar per descobrir el país a través del bus turístic, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior.



Aquest servei ofereix set rutes diferents, una per cada dia de la setmana. L'art romànic, els oficis o les tradicions del Principat serveixen com a fil conductor dels itineraris temàtics que permeten als turistes recórrer totes les parròquies del país de manera còmoda i sostenible. El dilluns, els assistents visitaran el Santuari Nostra Senyora de Meritxell, l'església Sant Joan de Caselles i l'estany d'Engolasters.

De les set rutes, les més demandades van ser la del dissabte, que és l'única de dia sencer (fins a les 16.30 hores i que inclou el dinar) i la del dijous, que entre altres visites fa parada al mirador del Roc del Quer. Excepte el dissabte, la resta de la setmana compta amb excursions de mitja jornada en horari de matí. A més, els visitants sempre van acompanyats d'un guia que els explica tots els detalls i curiositats amb possibilitat d'escollir entre el català, el castellà, el francès i l'anglès.



Aquest transport funciona de l'1 de juliol al 15 de setembre. El preu del bus turístic entre setmana és de 23 euros, mentre que el dissabte costa 38 euros amb el dinar inclòs. La tarifa inclou les entrades als museus i les esglésies que es visiten durant el recorregut, inclosa la del mirador del Roc del Quer.