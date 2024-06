Shannon Evans es converteix en el segon fitxatge del MoraBanc Andorra

El nou jugador del MoraBanc Andorra, Shannon Evans, aterra a la Bombonera per ser un dels referents del nou projecte de Natxo Lezkano. Evans compta amb experiència a la Lliga Endesa, Eurolliga i Eurocup després de jugar al Real Betis, Valencia Basket i Joventut de Badalona. Destaca per la seva gran aportació anotadora des de la direcció de joc i cerca retrobar-se amb la seva millor versió al Principat. Aquesta última temporada, en els seus 17 partits amb la Penya, va fer 9,1 punts i 2,8 assistències en 20 minuts de mitjana.

El GM del club tricolor, Francesc Solana, ha valorat satisfactòriament la seva incorporació afirmant que "estem molt contents i satisfets perquè era el primer objectiu que teníem en ment per la pròxima temporada". També ha destacat que "hem aconseguit que el jugador vingui convençut de què és el seu lloc per rellançar la seva carrera, que estava sent molt bona", i ha finalitzat assenyalant que "ve a liderar l'equip amb molts aspectes, serà un jugador molt important per nosaltres. Valorem molt la seva capacitat anotadora, sobretot a camp obert, i que coneix molt bé la Lliga Endesa. Aquest aspecte ens dona un valor afegit per acabar sent un millor equip".

Després de Chumi Ortega, Shannon Evans és la segona nova cara confirmada pel MoraBanc Andorra de la temporada 2024/25.