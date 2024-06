El TIM Voley bat rècord de participació amb 211 equips

El TIM Xperience tanca aquest cap de setmana els esdeveniments del 2024, i ho fa amb un TIM One Voley, el qual tindrà lloc des de demà fins al diumenge, de rècord. En aquest sentit, la cita supera enguany els 170 equips, ja que la xifra s'enfila fins als 172, mostrant una gran evolució des de la primera edició fa 12 anys, en la qual van prendre part 28 conjunts. Aquests 172, juntament amb els 39 del TIM Zero Voley, sumen els 211. Així ho han informat aquest matí en una roda de premsa en la qual han assistit el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; el CEO de l'empresa organitzadora del TIM Xperience, Manel Casas; la consellera d'Esports del Comú d'Escaldes-Engordany, Laura López, i el president de la Federació Andorrana de Vòlei (FAV), Xavier Folguera.

Per a aquesta edició, el total de participants és de 4.442 persones, comptant jugadors (1.700), entrenadors (192) i acompanyants (2.550), i destaca perquè la participació femenina supera la masculina. En relació amb això, 136 conjunts seran femenins, mentre que de masculins en seran 36. Hi haurà cinc categories diferents: Minivòlei 4×4, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior, partits de les quals es desenvoluparan en 10 instal·lacions diferents (22 pistes totals), i els resultats es podran seguir per l'aplicació Competize.

Si es recuperen les xifres totals dels participants entre el TIM Basket i el TIM Voley, la xifra arriba fins a les 14.475 persones, amb 465 conjunts andorrans i 5.655 forans. Amb tot això, la despesa mitjana diària en allotjament ha estat d'uns 60 euros, mentre que la mitjana diària en avituallament ha estat de 30 euros. Aquestes dues dades, sumades a altres despeses diàries d'uns 60 euros, han comportat un impacte econòmic directe de 4.679.555 euros. Pel que respecta a les dades econòmic-financeres del 2024, enguany és la primera vegada que el TIM Xperience supera una facturació directa en vendes d'1 milió d'euros (1.020.549,64).

"És un orgull per a nosaltres poder gaudir del Manel, actor principal del certamen", ha indicat Cabanes, afegint que des de l'Executiu donen el màxim suport a les entitats, com en aquest cas, perquè es fomenti l'esport al país. Per la seva part, el president de la FAV ha esmentat que de la mateixa manera que cada any s'acull a més equips, el TIM One Voley funciona cada vegada millor. "A la canalla li agrada molt i té molta il·lusió per participar en una cita més de lleure que competitiva", ha completat Folguera, recordant que el vòlei és un esport que promou la germanor.

En darrer lloc, cal destacar que de cara l'any 2025 el TIM Xperience canviarà dates per tal de no coincidir amb els Jocs dels Petits Estats que acollirà el país. Així, el TIM One Basket es farà del 2 al 4 de maig; el TIM Two Basket serà el 17 i 18 de maig; el TIM Zero Voley el 21 i 22 de juny, i el TIM One Voley serà el 28 i 29 de juny. Envers el repte per a aquesta darrera, Casas s'ha mostrat convençut de poder superar els 500 equips.