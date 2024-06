Balanç "molt positiu" del primer curs del Consell Obert

Punt final a la primera etapa de la iniciativa que va engegar Govern amb el Consell General per a la consolidació del que s'ha bategat com al Consell Obert. Es tracta d'un projecte que va néixer durant la legislatura actual i que pretén apropar a tota la ciutadania el que és i comporta la seu parlamentària del país. Amb la celebració d'un any d'aquesta iniciativa, ha volgut comparèixer avui la subsíndica general, Sandra Codina, acompanyada de les secretàries de Sindicatura Maria Àngels Aché i Carolina Puig, per explicar i fer un extens balanç de què ha suposat la seva implementació i l'efecte tan positiu que ha tingut de cara al turisme en indrets tan emblemàtics com la Casa de la Vall.

En aquest sentit, la subsíndica general ha començat recalcant que a l'àmbit educatiu, s'ha rebut un 16% més de visites per a tots els nens escolaritzats al Consell General. De la mateixa manera, Codina ha assenyalat que com a novetat del projecte, el Consell General es desplaçarà a la casa de colònies d'Aina per facilitar el seu ensenyament i distribució a tots els infants que accedeixin a les colònies i activitats que ofereix el recinte de muntanya. Així, Codina ha subratllat que el Consell General "té una part formativa molt important", però també una part cultural i d'accessibilitat que també es té molt en compte.

D'un costat, pel que fa als projectes formatius, Codina ha explicat que el primer que s'ha fet és revisar per edats la història de la Casa de la Vall i així programar una visita al nou hemicicle. La subsíndica general ha remarcat que els alumnes de primària tenen altres activitats, com vestir-se amb la indumentària clàssica dels consellers i conselleres, i ja són més de 740 estudiants els que han participat en el taller 'Soc Consellera, soc Conseller', el qual ha sigut l'activitat més demandada al llarg del curs.

També ha tingut força rellevància el fet d'haver-se inaugurat per primera vegada una formació del Centre de Formació al Llarg de la Vida, el qual aportarà per als ciutadans no residents el fet que aconseguir el seu diploma els exempti de qualificar-se en un examen d'assimilació per obtenir la nacionalitat del país.

En un altre apartat, Puig ha fet èmfasi en els projectes que afecten la joventut, i en aquest sentit ha destacat la celebració del 22è Consell General dels joves, el qual afecta els tres sistemes educatius (andorrà, espanyol i francès) i els hi facilita l'accés, remarcant així la continuació de la cita. A més, Puig ha elogiat l'obertura del fons bibliogràfic de la Biblioteca Martí Salvans (situada a dins del mateix Consell General) per efectuar recerca legislativa, la qual s'ha materialitzat gràcies a un conveni establert amb la Universitat d'Andorra.

Finalment, en un tercer punt destinat a l'accessibilitat, Aché ha fet incís en l'objectiu que s'ha marcat el Consell Obert en millorar l'accés a la Casa de la Vall, un edifici històric el qual no disposa d'ascensor, i que rep la visita d'un gran nombre de turistes any rere any. De fet, des del Consell General estipulen que seran prop de 21.000 persones les que hauran freqüentat l'edifici un cop es reformi i es rehabiliti l'espai.

Aquesta millora del recinte constarà d'un panell tàctil a l'escut del Consell General i una entrada més accessible per a la gent amb mobilitat reduïda. A part, "també es modernitzarà la web de l'estatut amb una navegació simplificada i audible", ha conclòs Aché.