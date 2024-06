César Morgado, nou defensa de l'FC Andorra

Morgado és un central esquerrà amb una àmplia experiència i una trajectòria contrastada després de 263 partits repartits en 11 temporades consecutives entre 1a RFEF i 2a Divisió B. El curs anterior va jugar 29 partits amb el Lugo –28 de titular– i abans havia passat per les files del Sabadell, Badajoz, el València B, Villanovense, Cultural Leonesa, Mérida i Córdoba B. Precisament amb el Sabadell trobem l'únic enfrontament de Morgado contra els tricolor, en un duel de gran record per als andorrans: victòria a la Nova Creu Alta amb un gol d'Adri Vilanova en el darrer minut que va significar un punt d'inflexió en la temporada de l'ascens al futbol professional.

L'FC Andorra continua reforçant la seva plantilla amb la incorporació del defensa central César Morgado. El defensa, de 31 anys, arriba lliure després de tancar la seva etapa amb el Lugo aquest darrer curs, signant per una temporada més una altra d'opcional.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació