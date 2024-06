El grup U16 de l'EBBE fa un primer contacte amb la neu a Les Deux Alpes

El grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba aquests dies al seu primer estatge de pretemporada. Ho fa a Les Deux Alpes (França), on van arribar el passat dia 23, per tornar a Andorra el pròxim dimecres 3 de juliol. Els esquiadors i esquiadores del conjunt que es troben a Les Deux Alpes són: Anna Raméntol, Carlota Comellas, Vicky Gallerani, Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Max Figueredo, Quim Llort, Alexandre Areny, Marc Visa, Roc Vila, Guillem Rous, Manel Romo, Andy Ambor i Aleran Mitjana. Tot el grup es troba sota la direcció tècnica de Pol Carreras i els entrenadors Xita i Àxel Esteve.

Durant tots aquests dies, l’equip aprofitarà les condicions de neu per poder entrenar de manera adequada, però sobretot per iniciar el contacte amb la neu de forma progressiva. De fet, els primers dies han estat dedicats a un treball de base de gegant amb esquí lliure. Demà divendres ja hi ha previst un gegant traçat per descansar dissabte i tornar a l’activitat diumenge amb un segon bloc, en aquest cas amb la disciplina d’eslàlom.

Cada jornada hi haurà, a més de la sessió d’esquí, un treball físic i de sessió de vídeos per estudiar el treball del dia realitzat a pistes, a més de la preparació dels esquís per a l'endemà.