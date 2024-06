Cachafeiro reprèn la IAME Euro Series amb la seva tercera jornada

Tony Cachafeiro afronta aquest cap de setmana un nou repte en competir en la tercera ronda de la IAME Euro Series, que tindrà lloc a Wackersdorf (Alemanya). Després de pujar al podi a MotorLand en el Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK), fa dues setmanes, l'andorrà es tornarà a mesurar als millors pilots del món en un circuit nou per a ell.

Cal apuntar que tot i que el traçat és nou per al tricolor, el passat cap de setmana ja hi va poder completar diversos dies de test per fer la posada a punt del kart i agafar confiança. La competició comença demà amb els entrenaments cronometrats, clau per l'esdevenir d'un cap de setmana en el qual l'amenaça de pluja pot capgirar els plans.

"Estic vivint una nova experiència, ja que no havia rodat en aquest circuit fins a la setmana passada. És un traçat molt exigent, amb dos últims sectors molt ràpids i el primer amb corbes on és molt important trobar una bona traçada", va comentar Cachafeiro. "De mica en mica anem agafant confiança, amb l'ajuda del meu mecànic, Ángel Aviñó, i el meu equip, MDC Racing, i espero que tinguem un bon cap de setmana", va finalitzar.