Bon inici de Vicky Jiménez al W75 de la República Txeca

Fins a la data, la jove esportista continua millorant el seu rànquing WTA, on de moment ha pujat del lloc 247 al 234. Cal remarcar que, si continua guanyant rondes i, fins i tot, arriba a apoderar-se del títol, podria tornar al top 157, posició que actualment ostenta la francesa Fiona Ferro amb 476 punts. Jiménez es quedaria empatada amb Ferro, però segurament es quedaria amb el lloc a causa de la derrota de la tenista nascuda a Bèlgica en la primera ronda classificatòria de Wimbledon, informa l'ANA.

En l'enfrontament de dimecres contra la búlgara Lia Karatancheva, Jiménez va encetar el primer set només guanyant un joc i unes estadístiques que deixaven a entreveure la seva ràpida derrota. Amb tot, va poder capgirar el partit traspassant el 70% d'encert en els primers serveis i obtenint un 100% de 'break-points' assolits (2-6; 6-3; 6-1). Pel que fa al duel amb la neerlandesa Lesley Kerkhove, Jiménez ha repetit el mateix 'modus operandi': deixar-se anar el primer set per després remuntar en les dues mànegues següents. Així doncs, l'andorrana ha demostrat la seva solidesa en passar del 4-6 en contra, a un doble 6-1 a favor.

Vicky Jiménez ha començat amb bones sensacions a l'ITF W75 de Doksy-Stare Splavy (República Txeca) després de passar les dues primeres rondes amb remuntada. Així doncs, la tricolor jugarà aquest divendres (horari encara per confirmar) els quarts de final contra la sud-coreana Jang Su-Jeong, l'actual número 232 del món.

