Arrestat un home per consum i distribució de pornografia infantil

La policia ha detingut aquest dijous a primera hora del matí un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Convé assenyalar que l'arrest s'ha efectuat per ordre de la Batllia per un presumpte consum i distribució de pornografia infantil i, a més, s'emmarca en una investigació policial que està judicialitzada.



Paral·lelament, aquest dijous al migdia, a Escaldes-Engordany, la policia ha detingut a un altre home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral i d'un altre delicte contra la llibertat per amenaces. Val a dir que se'l deté arran d'una denúncia per violència de gènere que interposa la seva exparella.



Durant aquesta setmana, la policia també ha detingut un home de 47 anys per la mateixa causa; com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, en aquest cas, per haver agredit la seva esposa.