Detingut un contrabandista en possessió de més de 5.000 paquets de tabac

La Policia va arrestar dimecres al vespre al Pas de la Casa a un home no resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic per contraban de tabac. La detenció es va produir en el marc d'un operatiu conjunt entre la Duana andorrana i la Duana francesa, amb la col·laboració de la Policia, després que en territori francès es detectés la presència d'un grup de presumptes contrabandistes.



Convé remarcar que un d'ells va fugir cap al Principat i la policia el va acabar detenint en el vessant andorrà del riu Arieja. De fet, en l'operatiu es va comissar tant el fardell que duia el detingut com els fardells que la resta del grup havia abandonat a la muntanya durant la fugida. En total, s'estipula que van ser uns 5.250 paquets de tabac valorats en prop de 19.400 euros.



A banda d'això, en els darrers dies, la Policia també ha arrestat tres homes més per conduir sota els efectes de l'alcohol. Tenen 22, 32 i 57 anys i se'ls va detenir amb taxes d'alcoholèmia d'1,11, 1,98 i 1,56 respectivament. De manera paral·lela, un altre (de 45 anys) va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir la prohibició de conduir en territori andorrà que se li havia imposat per la via administrativa.

Per acabar, també informa la Policia que un home no resident de 37 anys ha estat detingut aquesta setmana com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver falsificat un certificat laboral amb l'objectiu d'obtenir l'autorització de residència i treball. A això últim, es recorda als ciutadans que vulguin sol·licitar un permís de residència i treball que alterar o falsificar dades relacionades amb l'experiència i la vida laboral és un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.