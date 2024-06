Álex Pastor posa punt final a quatre temporades com a tricolor

Va arribar al Principat l'estiu del 2020 procedent del futbol italià en el segon curs dels andorrans a 2a divisió B, un any que va acabar amb la disputa de la promoció d'ascens a Extremadura contra la Real Societat B. Aquella temporada, Pastor va jugar 13 partits i, des d'aleshores, la seva participació ha anat en augment convertint-se en un jugador important a l'equip. Doncs, el defensa tanca la seva vinculació amb l'equip a les portes dels 100 partits, amb quatre dianes anotades, un ascens a LaLiga i dues copes Catalunya.

Álex Pastor no renovarà contracte amb l'FC Andorra, que acaba el proper 30 de juny, i posarà així punt final a la seva trajectòria amb la samarreta tricolor. Així, el central català diu adeu al Principat després de quatre temporades al club amb el qual ha disputat 96 partits oficials.

