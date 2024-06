Dolsa portarà a Estrasburg els presumptes resultats il·lícits de les comunals

El conseller de l’oposició del Comú d'Ordino, Enric Dolsa, ha explicat en la sessió celebrada avui que el recurs de les eleccions comunals continuarà el seu tràmit i que “ara anirà al Tribunal Constitucional”, deixant clar que no vol discutir amb la justícia ni tampoc desprestigiar-la, però afirmant que “estem convençuts que els resultats no reflecteixen la realitat”. En aquest sentit, el conseller sí que té clar que la sentència per part del TC serà la mateixa, motiu pel qual portarà el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.

Dolsa ha ponderat que “no es tracta de cap pataleta”, tot indicant que el que demanen per part de la formació política que encapçala és que “ens deixin veure els sobres que van traslladar d'Andorra a Ordino i parlar amb alguns ciutadans perquè constatin que aquell sobre és el que van triar". Tanmateix, el conseller de la oposició s'ha mostrat ferm i ha afegit que el que no es pot afirmar des de la corporació comunal és que "els han destruït".

La relació entre Dolsa i Estrasburg no és nova i per a res està prop d'acabar-se, ja que el conseller també ha anunciat que el passat 19 de juny es va portar el cas de la signatura de Govern amb la multinacional de Grifols al TDEH i que abans-d'ahir va entrar a tràmit. Dolsa ha posat èmfasi en el fet que“sense la plataforma del NO les màquines ja estarien allà”. Així i tot, la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma, ha assegurat desconèixer aquest darrer fet: “No sabíem que Grifols estava a Estrasburg [...] Si volen anar que vagin, és una altra batalla”.

Mig milió d'euros per a la reforma del CEO

D’altra banda, en la sessió de Consell de Comú d'Ordino s’ha aprovat el concurs públic nacional pels treballs de remodelació de la zona de relaxació del Centre Esportiu d’Ordino. Un projecte de reforma que fa anys que es va iniciar i del que queda ampliar la zona de relaxació d’aigües. El pressupost serà de 500.000 euros, els quals serviran per duplicar els metres quadrats actuals i que inclouen sauna, SPA, piscina d’aigua freda o una font de gel, entre altres. Els treballs començaran el 7 d’octubre, una vegada adjudicada l’obra, i la previsió és que durin sis mesos, fins al 22 d’abril de 2025.

El nou pla d'urbanisme s'exposarà al juliol

En referència a la revisió del Pla d’urbanisme, des del Comú d’Ordino s’explica que s’han celebrat diferents reunions amb els redactors del pla i que aquest “s’està acabant de modelar”. Així doncs, i una vegada acabat “anirem per diferents pobles explicant quin és aquest nou dibuix de la parròquia”, ha afirmat Coma.

Entrant en detalls d’aquest nou Pla, la cònsol major de la parròquia aclareix que “s’han conservat les zones a protegir i s'internarà construir allà on molesti menys”, afegint que “no es construirà a tot arreu, hi haurà zones de protecció en les quals aconsellarem que no es construeixi i el que havia d'anar allà es farà en un altre lloc que causi menys impacte”, ha sentenciat Coma.

Homenatge a Ariadna Fenés

En darrer punt, la consellera d’Units per Ordino, Jordina Bringué, ha proposat fer un reconeixement a l’atleta andorrana Ariadna Fenés. La corredora de curses de muntanya ordinenca està obtenint molt bons resultats. En resposta a la proposta, tot el consell l’ha vist amb bons ulls i s’ha acordat organitzar-ho quan Fenés acabi la temporada.